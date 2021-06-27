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В Москве на женщину упало дерево

Пострадавшую доставили в больницу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту травмирования женщины в результате падения дерева из-за шквалистого ветра в Москве. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

На территории Измайловского парка вечером 26 июня в результате шквалистого ветра дерево упало на женщину 1980 года рождения. Пострадавшую госпитализировали.

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