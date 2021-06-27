Пассажирам московского метро и МЦК в воскресенье раздают воду из-за жары

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) в воскресенье вновь бесплатно предлагают питьевую воду из-за жары. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичного метро.

По прогнозу Гидрометцентра России, переменная облачность и до 33 градусов жары ожидаются в Москве в воскресенье. В Подмосковье днем температура воздуха составит плюс 30-35 градусов.

"В такую жару капля воды дороже алмаза. Бутылки с этой драгоценной жидкостью мы сегодня снова раздаем на станциях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что питьевую воду можно получить на станциях метро "Выхино", "Багратионовская", "Измайловская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская аллея", "Ул. Скобелевская", "Кунцевская", "Пионерская", "Студенческая", "Фили", "Филевский парк", а также на станциях МЦК "Стрешнево", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Нижегородская".

Кроме этого, воду раздают на крупнейших пересадочных узлах наземного транспорта: "ВДНХ", "Китай-город", "Щукинская" и "Щелковская".