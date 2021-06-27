МЧС распространило экстренное предупреждение о ливне с градом в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ливень с градом ожидается в ближайшее время в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа и до 23:00 местами на территории Москвы ожидается гроза с ливневым дождем и градом, при грозе - шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с", - сказали в главке.

В МЧС рекомендовали автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам же рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.