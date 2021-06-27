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В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

Температура в городе достигла 32,8 градуса
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла 32,8 градуса тепла. Таким образом был побит предыдущий рекорд по теплу для 27 июня в 32 градуса, который был установлен в 2013 году, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"Температура в Москве составила 32,8 градуса за 11:00 мск, то есть на 0,8 был побит рекорд. Предыдущий рекорд - 32,0 - был установлен в 2013 году", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что температура в течение дня будет дальше повышаться.

Ранее температурный максимум в Москве были установлен 24 июня - 33,7 градуса тепла, который на 0,2 градуса превысил значение в этот день в 1948 году. А 23 июня был зафиксирован новый исторический максимум температуры для июня. Воздух прогрелся до 34,8 градуса тепла.

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