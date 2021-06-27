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На севере Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате на пешеходном переходе

Авария произошла в Керамическом проезде

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Автомобиль насмерть сбил девятилетнего ребенка, который, по предварительным данным, был на самокате, на регулируемом пешеходном переходе в Керамическом проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 11:30 мск в Керамическом проезде, 49, корп. 1, автомобиль сбил девятилетнего ребенка, переходящего дорогу на регулируемым пешеходном переходе. По предварительной информации, ребенок был на самокате. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские работают на месте происшествия и устанавливают причины произошедшего.

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