На севере Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате на пешеходном переходе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Автомобиль насмерть сбил девятилетнего ребенка, который, по предварительным данным, был на самокате, на регулируемом пешеходном переходе в Керамическом проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 11:30 мск в Керамическом проезде, 49, корп. 1, автомобиль сбил девятилетнего ребенка, переходящего дорогу на регулируемым пешеходном переходе. По предварительной информации, ребенок был на самокате. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские работают на месте происшествия и устанавливают причины произошедшего.