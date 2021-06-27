Средний возраст волонтеров в Москве в 2021 году составил 29 лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Средний возраст московских добровольцев в 2021 году составляет 29 лет, всего в столице вовлечены в волонтерскую деятельность более 617 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе "Мосволонтера".

"Средний возраст добровольца в Москве в 2021 году, согласно исследованию "Мосволонтера", - 29 лет. Студенты являются второй по численности группой среди добровольцев центра - 27,4%, а школьники составляют 15,7% городских помощников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в волонтерскую деятельность в Москве вовлечены свыше 617 тыс. человек, из них более 477 тыс. горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Всего в базе ресурсного центра "Мосволонтер" количество зарегистрированных волонтеров превышает 125 тыс. Основная часть - это молодые люди в возрасте до 30 лет.

"Ресурсный центр "Мосволонтер" объединяет тысячи неравнодушных горожан, которые хотят быть частью культуры добрых дел столицы. Молодежь - это один из главных драйверов волонтерского сообщества. Они предлагают смелые идеи на конкурсе "Доброволец Москвы", принимают активное участие во всех направлениях волонтерской деятельности и регулярно повышают свои добровольческие компетенции", - приводятся в сообщении слова директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского.

Также "Мосволонтер" на данный момент сотрудничает более чем с 350 учебными организациями для привлечения молодых людей к волонтерским акциям и мероприятиям. Кроме этого, молодежь принимает участие в разных обучающих программах ресурсного центра. Всего за 2021 год было проведено более 30 обучающих мероприятий, к которым подключились более 5,5 тыс. человек, из них обучение прошли свыше 3,6 тыс. юных москвичей.