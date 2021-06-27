Два автомобиля таранили друг друга на МКАД

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после появления в интернете видео, на котором два автомобиля таранят друг друга на МКАД, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Проводится проверка, устанавливаются участники инцидента и его дата", - сообщили в главке.

В видеоролике по внешней стороне на юге МКАД мчатся две иномарки: белая и синяя. Качество записи не дает установить их марки и номера. В какой-то момент белый автомобиль таранит синий, он крутится на дороге и чуть не врезается в других участников движения. Запись сделана, вероятно, на авторегистратор.