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В МЧС предупредили, что в Москве усилится ветер

В городе также ожидается сильный град

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. МЧС распространило новое предупреждение о непогоде в Москве, согласно которому ветер усилится. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июня местами по территории города Москвы ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с", - сказали в главке.

В предыдущем предупреждении МЧС говорилось о ветре скоростью до 20 м/с, граде и ливнях.

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