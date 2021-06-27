В МЧС предупредили, что в Москве усилится ветер

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. МЧС распространило новое предупреждение о непогоде в Москве, согласно которому ветер усилится. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июня местами по территории города Москвы ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с", - сказали в главке.

В предыдущем предупреждении МЧС говорилось о ветре скоростью до 20 м/с, граде и ливнях.