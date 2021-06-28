Москва сдаст в аренду на льготных условиях 50 нежилых помещений для МСП

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва сдаст в аренду на льготных условиях малому и среднему бизнесу 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 кв. м. Об этом в понедельник сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"Всего за первые пять месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. Сейчас в аренду предлагается 50 объектов в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет", - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в этом году власти "видят повышенный спрос со стороны бизнеса на объекты, реализуемые по льготной программе: в прошлом году средняя конкуренция на таких торгах составляла порядка 7,5 участника на лот, по итогам пяти месяцев 2021 года этот показатель превысил девять участников".

Стоимость годовой аренды начинается от 1 тыс. рублей за кв. м для подвала и от 4 750 рублей для цоколя, первых этажей и выше. В помещениях можно разместить офис, открыть магазин, аптеку, салон красоты и другие заведения. По всем объектам уже принимают заявки, по некоторым лотам доступна виртуальная экскурсия. Аукционы запланированы в электронной форме на площадке "Росэлторг".

По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, больше всего помещений под аренду выставлено на севере столицы - 15 объектов. По семь помещений представили на востоке и юге, шесть объектов предлагают в аренду в Зеленограде, по четыре - на северо-востоке и северо-западе, по три - на западе и юго-западе города и одно помещение - на юго-востоке.