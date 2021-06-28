В приложении "Московский транспорт" можно будет проверить QR-коды при посещении кафе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники кафе смогут проверить QR-коды горожан перед посещением мест общественного питания, ресторанов и массовых мероприятий в приложениях "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы". Об этом сообщатся в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Приложения "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы" помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий. Как проверить код? "Московский транспорт": откройте меню приложения, выберите "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)". Отсканируйте код камерой смартфона (App Store, Google Play и AppGallery)", - говорится в сообщении.

В приложении "Помощник Москвы" необходимо пройти авторизацию, а затем перейти в раздел "Нарушения", а потом нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке "Фиксация" выбрать "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)". Далее отсканируйте код камерой.

"В ближайшее время функция будет доступна в приложении "Метро Москвы", - говорится в сообщении.

О QR-кодах

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом. Чтобы получить QR-код для посещения ресторанов необходим отрицательный ПЦР-тест, сданный только в столичной клинике.

Вакцинированные в регионах России граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив QR-код с сайта госуслуг. Иностранцы смогут посещать московские рестораны с QR-кодом, который они могут получить, сдав отрицательный тест на коронавирус в одной из столичных клиник. Несовершеннолетние смогут посетить "бесковидные" рестораны также при предъявлении на входе QR-кода по результатам ПЦР-тестирования либо в сопровождении взрослых, у которых будет при себе QR-код.

Граждане с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 смогут посетить "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования. Это же правило действует для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.