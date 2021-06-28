В Москве построят порядка 37 км дорог до конца года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Порядка 37 км дорог планируется построить до конца текущего года в столице. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Огромный объем сделан по дородно-транспортной инфраструктуре, и если взять десятилетний период, то мы на финишной прямой. <…> С начала 2021 года департаментом строительства уже обеспечен ввод 21 км дорог, 11 искусственных сооружений и восьми пешеходных переходов. До конца 2021 года планируется завершить строительство 36,7 км дорог, пяти искусственных сооружений, шести пешеходных переходов", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что среди основных введенных объектов путепровод на пересечении 1-й Советской улицы с ж/д путями Белорусского направления МЖД вблизи ж/д платформы "Жаворонки" и улично-дорожная сеть к ФОК на территории Мневниковской поймы.

Среди приоритетных объектов - мост через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходня; участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Открытого шоссе до Ярославского шоссе, участок от Ярославского направления Московской железной дороги до ул. Лосиноостровской; участок СВХ от Открытого шоссе до Ярославского шоссе, транспортная развязка на пересечении СВХ с Проспектом Мира; участок СВХ от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, транспортные связи между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами; участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК.

Кроме того, в 2021 году приступили к строительству Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Начата реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей; реконструкция Краснобогатырской улицы, строительство моста через реку Яузу; строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги Солнцево - Бутово - Видное с Боровским шоссе и Киевским шоссе.

По словам Загрутдинова, до конца 2021 года планируется приступить к строительству объектов: путепровод на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева; искусственное сооружение с улично-дорожной сетью на участке от ул. Большой Филевской до ТТК вдоль набережной Москвы-реки.