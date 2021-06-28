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Власти Москвы рекомендовали кафе закрыть летние веранды из-за непогоды

28 июня в столице ожидается дождь, град, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 22 м/с

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ресторанам и кафе в Москве рекомендуется закрыть летние веранды из-за дождя и ветра до 22 м/с, которые прогнозируются в столице в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению центрального УГМС о том, что в Москве 28 июня ожидается дождь, град, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 22 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также владельцам рестораторов и кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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