К сентябрю в Москве утвердят единый стандарт для строительства объектов образования

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Стандарты строительства для объектов образования в Москве планируют разработать к сентябрю. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Мы плотно работаем с департаментом образования, и для максимального раскрытия талантов у детей в образовательных учреждениях появляются новые фишки. <...> Прорабатывается стандарт, включает в себя отделочные материалы, технологии внутренние, определенный набор, из которых можно будет выбрать. Думаю, до сентября мы эту работу завершим, доложим мэру и представим. Стандарт будут означать вариативность в принятии решений по исполнению образовательных учреждений, ведь в каждом районе есть своя специфика", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что с начала года в столице введен в эксплуатацию блок начальных классов (БНК) на 300 мест (с возможностью трансформации в дошкольное отделение на 300 мест) в районе Южное Бутово. "Ожидаемый ввод до конца года - 14 объектов более чем на 6,5 тыс. мест: три детских сада в Некрасовке на 875 мест, две школы на 2 450 мест, восемь учебных корпусов и БНК на 2 650 мест и гимназии на 550 мест в районе Останкинский", - сообщил Загрутдинов.

Он также отметил, что в текущем году в столице приступили к строительству еще восьми объектов образования: пяти детских садов, двух школ и учебного корпуса. До конца 2021 года планируется приступить к строительству еще 20 образовательных объектов: 11 учебных корпусов, 6 детских садов и 3 школ.