В МЧС предупредили о ливнях с градом и ветром до 25 м/с в Московском регионе 28 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре днем в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 13:00 с сохранением до конца суток 28 июня в отдельных районах города Москвы ожидаются ливни с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 23 м/с", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России также сообщили, что до конца суток в области ожидаются сильные дожди, гроза и град. Усиление ветра при грозе может достигать 25 м/с.