Более 622 млрд рублей инвестируют в развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО к 2035 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Инвестиции в развитие инженерной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) составят более 622 млрд рублей к 2035 году, сообщила в понедельник информационная служба портала стройкомплекса Москвы.

"В развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО вложат 622,3 млрд рублей к 2035 году. Протяженность реконструируемой и новой водопроводной сети в Троицком и Новомосковском округах составит 714 км. Это позволит увеличить обеспеченность населения центральным водоснабжением в пять раз", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

По его словам, 76% воды в ТиНАО будет подаваться из столичного водопровода. Ее качество отвечает самым высоким стандартам. В 2012 году, до присоединения новых территорий к Москве, централизованным водоснабжением было обеспечено не более 15% проживавших там людей.

Власти Москвы подчеркивают, что развитие инженерной инфраструктуры в Новой Москве гарантирует своевременное возведение жилья, коммерческой недвижимости, строительство транспортных магистралей, развязок и социальной инфраструктуры.