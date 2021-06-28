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Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе утихнет ливень

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что дожди в регионе будут повсеместными

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ливни утихнут в Московском регионе лишь к 22:00-23:00. В отдельных районах будет выпадать град, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Как правило такой сильный дождь продолжается примерно 20-30 минут, потом ослабевает, но до конца не прекращается, а затем в любой момент может начаться очередная серия сильных осадков. Продолжаться вся эта картина будет минимум до 22:00-23:00, и только потом эти дожди уже, можно сказать, повторяться не будут", - рассказал он.

По словам метеоролога, дожди в столичном регионе в понедельник будут повсеместными. Местами возможно выпадание града. На востоке Подмосковья град уже выпал, отметил Синенков.

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