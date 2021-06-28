В Москве из-за ливня подтопило улицы и станцию метро

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ливень, обрушившийся на Москву, привел к подтоплению ряда улиц и станции метро. Сильный ветер повалил несколько деревьев, есть упавшие рекламные щиты, повреждены витрины магазинов, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В настоящий момент известно, что из-за ливня подтоплены несколько улиц на востоке Москвы. Движение автотранспорта в связи с этим затруднено. Также затопило станцию метро "Ясенево" Калужско-Рижской линии, движение поездов не осуществляется от станции "Теплый стан" до "Новоясенево", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев, рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Посетителей летних веранд попросили покинуть их. "В Щелково с торгового центра снесло часть крыши. Пострадавших нет", - добавил он. Кроме того, в Новокосино со строящегося ЖК ветром унесло утеплитель.

Также сильный ливень стал причиной потопа в торговом центре "Калита" на Новоясеневском проспекте, а также в ЖК GreenPark.

Движение транспорта

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, из-за непогоды затруднено движение транспорта по дорогам Москвы. Местами в столице образовались подтопления, также движению транспорта мешают упавшие деревья.

"Сегодня до конца дня в Москве грозы, ливни и даже град. Скорость ветра может достигать 17-22 м/с. Также местами уже образовались подтопления проезжей части и путей, что нарушает работу городского транспорта, в некоторых случаях движению мешают упавшие деревья. <...> На дорогах много подтоплений: внутренняя сторона ТТК под Лефортовским мостом, Красноказарменная набережная в районе д. 4А, стр. 1 (под Новолефортовским мостом), Боровское шоссе в районе д. 2А, Костомаровский переулок в районе д. 3, стр. 25. Пожалуйста, объезжайте эти участки", - значится в публикации.

Там уточняется, что городские службы работают над тем, чтобы быстрее устранить все подтопления и сбои. Ситуационный центр ЦОДД следит в режиме реального времени за ситуацией на дорогах, и передает все адреса подтоплений в соответствующие службы.

"Скорости движения сильно снижены, дорожная ситуация оценивается уже в 7 баллов. Просим по возможности воздержаться от поездок по городу. Также мы просим вас быть внимательными, не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями", - заключается в посте.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.