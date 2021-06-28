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Движение автомобилей на Дмитровском шоссе в Москве частично перекрыли из-за ливня

Из-за перекрытия движения образовалась пробка

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Дмитровском шоссе частично перекрыто после ливня в Москве.

В столичном департаменте транспорта ТАСС сообщили о подтоплении в районе пересечения Дмитровского шоссе и Красностуденческого проезда, из-за чего образовалась серьезная пробка.

Как сообщили ТАСС очевидцы, прекращено движения автотранспорта в сторону центра и в область в районе пересечения Дмитровского шоссе и Дмитровского проезда. Автобусы высаживают пассажиров.

Кроме этого, очевидцы сообщили ТАСС и о серьезном подтоплении на Ленинградском шоссе в районе ТЦ "Метрополис", из-за чего в сторону области также наблюдаются перебои с движением.

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