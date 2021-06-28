В Москве из-за сильного ветра повалило до 30 деревьев

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сильный ветер привел к падению почти 30 деревьев в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В разных округах Москвы в результате сильного ветра повалено до 30 деревьев. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток. Городские службы в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды.