"Останкино" работает в штатном режиме после подтопления

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сильный ливень в Москве не повлиял на работу Телецентра "Останкино", незначительное подтопление уже устранено. Об этом ТАСС рассказал источник.

Ранее в Telegram-каналах были распространены кадры подтопленного коридора предприятия.

"Ливень не повлиял на работу Телецентра "Останкино", все работает в штатном режиме", - сказал собеседник ТАСС. По его словам, последствия почти устранены.

В Москве из-за сильного дождя потоплены ряд улиц, станция метро, ветром повалены деревья. Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.