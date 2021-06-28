Фудкорты в Москве с 28 июня могут выбрать один из трех режимов работы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Фудкортам в Москве с 28 июня разрешено работать либо только на доставку и навынос, либо создавая зоны COVID-free на часть или всю территорию заведения общепита. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"С фудкортами ситуация несколько сложнее, потому что это большое количество предприятий. Мы на сегодняшний день получили большое количество заявок от наших торговых центров, где располагаются фудкорты, либо есть отдельно стоящие фудкорты, для того, чтобы определить, по какой схеме они работают. Есть три опции, предложенные самими рестораторами: есть возможность оставить все предприятия работать только навынос и на доставку, есть возможность организовать зону посадочными местами, которая будет полностью COVID-free с допуском людей, имеющих иммунитет; если вся зона становится бесковидной, то туда допускаются только люди, имеющие иммунитет", - сказал Немерюк на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что за последние 10 дней состоялось большое количество встреч с бизнесом, где обсуждались актуальные проблемы. "Были вопросы по сотрудникам, их вакцинации. Учитывая, что в сфере торговли, общественного питания работает большое количество не москвичей, жителей России и иностранцев, для которых сегодня уже заработал первый центр вакцинации, <…> думаю, что в ближайшие дни, в течение этой недели откроются еще несколько для того, чтобы у всех работников была возможность получить вакцину", - сказал Немерюк.

Глава департамента торговли и услуг напомнил, что столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.

"В Москве порядка 3 тыс. столовых и буфетов работают на предприятиях, скажем так, закрытого типа - куда [посетители] не имеют доступ с улицы, они также могут продолжить свою работу. Также летние веранды работают до 12 июля пока в режиме возможности присесть за столик людям, не имеющим иммунного сертификата", - сказал Немерюк.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, указывается в указе мэра столицы.