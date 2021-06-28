Центр воспроизводства редких животных Московского зоопарка временно закроют

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском временно приостанавливает работу для посетителей. Об этом сообщается на странице зоосада в Facebook в понедельник.

"Во исполнение постановления губернатора Московской области от 23.06.2021 г. № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 13.06.2021 г. № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции" Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка временно закрывается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об обитателях Центра воспроизводства редких животных регулярно будет появляться на страницах Московского зоопарка в социальных сетях.

"И не беспокойтесь - работа с животными не прекратится. Наши питомцы останутся в надежных руках зоологов, которые продолжат трудиться на своих постах. Вы сможете снова увидеть ваших любимых питомцев сразу же после окончания карантина и официального открытия Московского зоопарка и его подразделений", - добавляется в материале.