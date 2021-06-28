Московские аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево работают штатно после грозы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Три аэропорта Московского авиационного узла работают штатно после непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Аэропорты Московского авиационного узла (Домодедово, Жуковский, Шереметьево) работают в штатном режиме. Организовано взаимодействие с дежурными службами аэропортов", - сказали в ведомстве.

Информацию о режиме работы Внуково в МЧС не уточнили.

Сильный дождь начался в Москве 28 июня. О нем предупреждали в Главном управлении МЧС России по Москве. При этом ливень, гроза, град и шквалистый ветер продлятся в регионе до конца суток. В Гидрометцентре сообщили, что Москве и Подмосковье погода будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.