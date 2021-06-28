В Останкинскую башню ударили 22 молнии, на теле- и радиовещании это не сказалось

"За 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии. <…> 28 июня с 12:49 до 15:09 на Останкинской телебашне РТРС работала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе 5 км от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели всех посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сильная гроза в Москве в понедельник не повлияла на трансляцию телерадиоканалов с Останкинской башни, в которую за время непогоды попали 22 молнии. Посетители и сотрудники смотровых площадок на время непогоды вышли в фойе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

В РТРС уточнили, что весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась. Записи работы системы грозового предупреждения зафиксированы в оперативных журналах дежурных смен телебашни.

"Останкинская телебашня - главный громоотвод Москвы. Удары молнии не представляют опасности для строительных конструкций башни, так как башня имеет мощную систему молниезащиты. За год в районе башни бывает в среднем около 30 гроз", - уточнили в пресс-службе РТРС и добавили, что ежегодно на Останкинской башне наблюдается до 60-65 разрядов молнии, в большей части молнии бьют не в башню, а из башни в атмосферу. Это связано со способом возникновения молнии "земля-облако".

Как сообщалось ранее, ливень в Москве не повлиял и на работу Телецентра "Останкино", на первом этаже которого было незначительное подтопление. Его устранили, все работает в штатном режиме.

В Москве из-за сильного дождя были подтоплены ряд улиц, станция метро, ветром повалены деревья. Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.