{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Останкинскую башню ударили 22 молнии, на теле- и радиовещании это не сказалось

Весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сильная гроза в Москве в понедельник не повлияла на трансляцию телерадиоканалов с Останкинской башни, в которую за время непогоды попали 22 молнии. Посетители и сотрудники смотровых площадок на время непогоды вышли в фойе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"За 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии. <…> 28 июня с 12:49 до 15:09 на Останкинской телебашне РТРС работала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе 5 км от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели всех посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний", - сообщили в пресс-службе.

На эту тему
"Тропический ливень". Москвичи показали в соцсетях последствия грозы
"Тропический ливень". Москвичи показали в соцсетях последствия грозы

В РТРС уточнили, что весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась. Записи работы системы грозового предупреждения зафиксированы в оперативных журналах дежурных смен телебашни.

"Останкинская телебашня - главный громоотвод Москвы. Удары молнии не представляют опасности для строительных конструкций башни, так как башня имеет мощную систему молниезащиты. За год в районе башни бывает в среднем около 30 гроз", - уточнили в пресс-службе РТРС и добавили, что ежегодно на Останкинской башне наблюдается до 60-65 разрядов молнии, в большей части молнии бьют не в башню, а из башни в атмосферу. Это связано со способом возникновения молнии "земля-облако".

Как сообщалось ранее, ливень в Москве не повлиял и на работу Телецентра "Останкино", на первом этаже которого было незначительное подтопление. Его устранили, все работает в штатном режиме.

В Москве из-за сильного дождя были подтоплены ряд улиц, станция метро, ветром повалены деревья. Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.

Теги
Россия
Главного специалиста Росреестра по Московской области арестовали за крупную взятку
Вячеслав Холошин уже обжаловал арест
Читать полностью