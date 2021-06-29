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До 25 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 29 июня

Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в столице прогреется до 25 градусов, по области - до 26 градусов. В ночь на среду температура в Москве опустится до 13 градусов, в Подмосковье - до 13 градусов.

Днем в Московском регионе пройдут небольшие дожди, ночью возможны кратковременные дожди и грозы.

Скорость юго-западного ветра во вторник будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

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