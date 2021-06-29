Московские компании смогут стать участниками отраслевых выставок в четырех странах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский экспортный центр приглашает столичные компании принять участие в пяти очных зарубежных отраслевых выставках этого года, которые пройдут в ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане. Экспортеры смогут презентовать на них свою продукцию на общем стенде "Сделано в Москве", сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1,2 тыс. московских компаний. Для них было организовано почти 20 тыс. деловых встреч с потенциальными байерами. Сумма заключенных экспортных контрактов только по результатам выставок прошлого года превысила $4 млн", - рассказала Сергунина, слова которой привели ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По ее словам, в сентябре в Дубае пройдет строительная выставка The Big 5, а в октябре там же состоится технологическая выставка Gitex. В ней смогут поучаствовать столичные компании, ориентированные на экспорт IT-услуг и разработок. В Каннах в октябре проведут рынок аудиовизуального контента MIPCOM, Москва представит на нем продукцию городских кинокомпаний и студий анимации. Важным отраслевым событием медицинской индустрии станет ноябрьская выставка Medica в Дюссельдорфе. И на этот же месяц в Алма-Ате намечена международная выставка в области пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan.

Московский экспортный центр финансирует 100% затрат на участие в выставках, в том числе аренду и застройку площади, логистику, регистрационный взнос и организацию байерских программ, уточнили в пресс-службе.

Столичная программа "Сделано в Москве" (Made in Moscow) направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний города: участие в отраслевых выставках помогает в поиске новых зарубежных партнеров и покупателей, что увеличивает число контрактов и объемы продаж.

Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, оказывает поддержку предпринимателям и способствует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра - увеличение числа московских экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.