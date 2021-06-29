Уже 600 млн пассажиров совершили поездки на МЦК

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московское центральное кольцо перевезло 600 млн пассажиров, а одной из самый популярных станций является Площадь Гагарина. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"МЦК перевезло 600-миллионного пассажира! Сегодня он зашел на одной из самых популярных станций кольца - Площадь Гагарина. Раньше, чтобы перевезти 100 млн пассажиров нам требовался год, а теперь - всего 9 месяцев. Это лучшее подтверждение его популярности и доверия пассажиров. Спасибо вам!" - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, популярность МЦК растет с каждым годом, поэтому, чтобы поездки для пассажиров были еще комфортнее, специалисты продолжают развивать инфраструктуру: в этом году уже открыли дополнительный вестибюль на станции Локомотив, а до конца года откроется еще один на станции ЗИЛ.

"Также скоро представим проекты еще пяти станций кольца: Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская и Хорошево", - перечислил Ликсутов.

В Москве в сентябре 2016 году запустили Московское центральное кольцо. МЦК проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро.