В Москве создадут еще 33 участка мировых судей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России во вторник одобрил законопроект Мосгордумы об увеличении числа участков мировых судей в столице.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на то, что участки мировых судей создаются из расчета один участок на 15-23 тыс. жителей, в Москве ситуация особенно сложная, поскольку только население столицы с 2012 года увеличилось на 9,2% (на 1 января 2020 года - 12,7 млн человек), кроме того, в городе зарегистрированы 1,6 млн мигрантов и 25 млн приезжих. В 28 из 35 существующих судебных районах столицы средняя численность постоянного населения на один участок мировых судей превышает установленный максимум, в среднем по городу на один судебный участок приходится 28,9 тысяч только постоянных жителей Москвы.

Количество дел и материалов, рассмотренных мировыми судьями в столице, с 2012 года увеличилось почти в 5 раз - почти до 1,7 млн в 2020 году, при этом штатная численность мировых судей осталась неизменной. По статистике, мировые судьи в России рассматривают порядка 46% всех уголовных дел, 70% гражданских и 80% дел об административных правонарушениях.

В подготовленном Мосгордумой законопроекте о внесении изменений в федеральный закон "О мировых судьях в РФ" предлагается создать в Москве 33 дополнительных судебных участка в судебных районах с высокой численностью населения. Таким образом, число участков мировых судей в городе увеличится до 471.

Сразу 7 новых судебных участков появятся в Тушинском судебном районе (до 24), 6 - в Никулинском, по 4 - в Симоновском и Щербинском судебных районах столицы, по 3 - в Головинском и Измайловском, по 2 - в Дорогомиловском и Троицком и по 1 участку - в Лефортовском и Солнцевском судебных районах (определяются по границе территории районных судов - прим. ТАСС). На ввод в эксплуатацию помещений новых участков мировых судей и начало их работы потребуется 925 млн руб. из бюджета Москвы.