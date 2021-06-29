Власти Москвы порекомендовали ограничить контакты людям с медотводом от вакцинации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, рекомендовал имеющим противопоказания к прививке от коронавируса жителям столицы максимально избегать скоплений людей.

"Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов", - сказал он во вторник эфире Первого канала.

Москвичи с противопоказаниями к прививке также должны сдать ПЦР-тест, если им необходимо посетить какое-либо мероприятие, отметил Немерюк.