В летнем кинотеатре "Москино Музеон" запустят цикл лекций по проблемам правового сознания

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Киносеть "Москино" в июле откроет бесплатный лекторий на базе летнего кинотеатра "Москино Музеон".Там будут проходить лекции по проблемам правового сознания авторского права и кинообразования, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"Твой выбор по Праву" - новый совместный проект Российского Университета Дружбы Народов (РУДН) и Москино. Цикл бесплатных лекций по проблемам правового сознания, авторского права и кинообразования пройдет в июле в кинотеатре "Москино Музеон". Каждый четверг на протяжении июля в 18:30 профессора РУДН будут рассказывать об особенностях применения различных областей права и делиться лучшими практиками и кейсами. В ходе лекций участники обсудят вопросы защиты персональных данных, роли искусственного интеллекта, а также авторского права", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что проект реализуется в рамках культурно-просветительской и образовательной деятельности "Москино". Цифровая трансформация всех сфер экономики способствует стремительным изменениям нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы права на создание и использование интеллектуальной собственности. Специальный блок цикла лекций будет адресован будущим специалистам в производстве и продюсировании кино и посвящен авторскому праву.

"Первая лекция пройдет 1 июля в 18:30. Член экспертного совета по мониторингу правоприменительной практики министерства юстиции РФ, кандидат юридических наук, доцент РУДН Станислав Одинцов расскажет о персональных данных как о товаре. Через неделю, 8 июля статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко поговорит с собравшимися об особенностях профессии юриста в современном мире", - добавили в пресс-службе, отметив. что посетить лекции смогут все желающие. Для этого необходимо будет пройти онлайн-регистрацию.

О киносети

Москино - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около 9 тыс. пленочных копий советской классики.