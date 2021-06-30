В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Жителей столицы ожидает "настоящее московское лето" в ближайшие дни. Температура будет около климатический нормы - 20-26 градусов тепла, особенно прохладно будет днем 30 июня, а тепло - 4 июля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С одной стороны, можно говорить, что погода пришла мрачная, холодная, с облаками и дождиками. Такая хмуроватая погода, но если спросить у метеорологов, то окажется, что такой погода и должна быть. Опираясь на многолетние климатические значения, оказывается, что это и есть нормальная температура. К москвичам пришло настоящее московское лето", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни в Москве температура будет около нормы - 20-26 градусов тепла. Наиболее холодным днем недели будет среда, когда максимальная температура будет составлять 19-21 градус тепла.

К воскресенью температура в Москве повысится и будет уже на четыре градуса выше нормы. Прогнозируется 23-28 градусов тепла.

Местами небольшие дожди и облачность ожидают москвичей до воскресенья включительно, отметил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Москве в среду днем прогнозируется 19-21 градус тепла, в четверг и пятницу - 22-24 градуса тепла, в субботу - 21-26 градусов тепла, в воскресенье - 23-28 градусов тепла, в понедельник - 24-29 градусов тепла.