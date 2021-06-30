До 21 градуса тепла, грозы и порывистый ветер ожидаются в Москве 30 июня

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Облачная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в Москве и Подмосковье в последний день июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на четверг температура опустится до 14 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов, в ночные часы похолодает до 12 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра в столичном регионе составит 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Московском регионе до 21:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.