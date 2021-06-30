Карту "Тройка" теперь можно пополнить без регистрации в приложении "Метро Москвы"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" теперь можно пополнить в приложении "Метро Москвы" без регистрации в личном кабинете. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Теперь в приложении "Метро Москвы" можно пополнять карту "Тройка" и покупать билеты без регистрации в личном кабинете. Пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android и с модулем NFC, могут сразу записать пополнение при помощи смартфона. В остальных случаях для зачисления денег на счет нужно приложить транспортную карту к желтым валидаторам", - говорится в сообщении.

Приложение "Метро Москвы", которое доступно в App Store, Google Play и AppGallery, уже скачали 5 млн пользователей. С его помощью пассажиры могут управлять картой "Тройка", покупать любые билеты, смотреть загруженность вагонов и многое другое.

Карта "Тройка" в Москве появилась в апреле 2013 года. Сейчас она признана лучшей умной билетной системой в мире по версии Transport Ticketing Global. Пассажиры приобрели более 36 млн карт и свыше 90% поездок в столице совершается с помощью "Тройки". Внедрение транспортной карты в Москве позволяет ежегодно экономить 2,5 млрд рублей, в шесть раз уменьшился выпуск бумажных билетов, что вносит вклад в сохранение природных ресурсов. Кроме того, транспортная карта сократила очереди в кассах метро на 40-70%. Также с помощью "Тройки" можно оплачивать городские сервисы.