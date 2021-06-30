Московские школьники завоевали девять наград на Всероссийской робототехнической олимпиаде

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичные школьники завоевали девять наград в финале Всероссийской робототехнической олимпиады, которая прошла с 24 по 26 июня в дистанционном формате. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Столичные школьники получили девять наград в финале Всероссийской робототехнической олимпиады. Она проходила с 24 по 26 июня в дистанционном формате в режиме видеоконференции. За победу боролись 280 команд, из них 29 - из Москвы", - говорится в сообщении.

Так, три московские сборные из центра педагогического мастерства заняли первые места в творческой категории, футболе роботов и открытом конкурсе творческих проектов. Также столичные школьники заняли два вторых места в различных категориях и четыре третьих. Кроме того, учащиеся из Москвы заняли первое место в неофициальном командном зачете.

Всероссийская робототехническая олимпиада - это командное соревнование школьников и студентов по программированию интеллектуальных робототехнических систем. Участники, которые успешно выступили на состязании, пройдут подготовку к Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет с 18 по 21 ноября в режиме онлайн. Ее тема - "Энергоботы - будущее энергетики".