Станцию МЦД Кокошкино планируют открыть до конца лета

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Станцию Кокошкино планируют открыть после реконструкции до конца лета. Обновленная платформа на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в будущем станет остановочным пунктом четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил ТАСС в среду начальник комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

"Следующей из открытых в этом году станцией на МЦД станет Кокошкино. Открытие состоится до конца лета, реконструкция почти завершена. До конца года в планах еще открыть Печатники на МЦД-2, а также Апрелевку, Толстопальцево, Аминьевскую, Мещерскую, Матвеевскую, Минскую на перспективном МЦД-4", - сказал Соцкий.

По сообщению корреспондента ТАСС, на платформе Кокошкино, которую возводят в Новой Москве, размещены металлические щиты с QR-кодами, которые хранят имена персон, связанных со строительством Московских центральных диаметров. В том числе в кодах указаны имена мэра Москвы Сергея Собянина, главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова, экс-заммэра Москвы и ныне зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, замгендиректора ОАО "РЖД" Олега Тони и др. Кроме того, ряд установленных QR-кодов "перенаправляют" на интернет-страницы о самом установочном пункте Кокошкино, а также заключают в себе имена и фамилии строителей и проектировщиков Московских центральных диаметров. В свою очередь в пресс-службе МЖД поясняли ТАСС, что всего представлено 200 именных QR-кодов.

Реконструируемая станция Кокошкино улучшит транспортную доступность более чем для 15 тыс. жителей района. Ранее сообщалось, что на остановочном пункте были возведены две береговые платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков. Открыть станцию для пассажиров планировалось в I квартале 2021 года.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.