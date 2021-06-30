Исследование: Москва вошла в лидеры среди мегаполисов по привлекательности для жителей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Скорость изменений и рост качества жизни за счет развития общественных пространств, внимание к экологии и успехи в образовании, а также другие достижения помогли Москве занять одну из лидирующих позиций среди мегаполисов по привлекательности для жителей. Об этом свидетельствую результаты исследования компании BCG "Город для каждого", имеющегося в распоряжении ТАСС.

Аналитики сравнили по новой методологии Cities of Choice 16 мегаполисов. Результаты компания покажет в рамках Московского урбанистического форума. Исследование представляет собой оценку на базе опроса предпочтений и приоритетов горожан и статистических показателей по 155 индикаторам. Данные охватили период 2020-2021 годы.

"Критерий успешности в нашем рейтинге - способность города наилучшим образом удовлетворять потребности своих жителей по пяти блокам, а лучший город - это тот, который лучше всех отвечает на запросы своих жителей. Поэтому в рамках исследования мы проанализировали не только объективную статистику, но и более 3 млн ответов, полученных в ходе опроса 25 тыс. жителей всех 16 городов. В результате мы можем понять не только то, какие изменения происходят в мегаполисе, но и как это влияет на людей", - отметил руководитель глобального сектора "Развитие городов" BCG Владислав Бутенко.

Особенности Москвы

Среди городов, которые рассмотрели эксперты, в тройку лидеров вошли Нью-Йорк и Лондон - они набрали по 63 балла, а также Москва с 62 баллами. Затем следуют Сингапур, Дубай, Пекин, Шанхай, Сидней, Париж, Берлин, Сеул, Торонто, Мехико, Гонконг, Токио и Сан-Паулу. Оценивались качество жизни через доступность и качество инфраструктуры и услуг, экономические возможности - уровень жизни, скорость изменений, а именно динамика позитивных изменений, отношения в обществе, а также отношения с властью.

"Москва является одним из лидеров по критериям "качество жизни" и "скорость изменений". В частности, позиция по "качеству жизни" определяется первым местом Москвы в категории "Общественные пространства", высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования", - отмечают авторы.

Российская столица демонстрирует рост продолжительности жизни населения, позитивную динамику доступности жилья, активную климатическую повестку и относительно низкую загрязненность воздуха, высокие результаты в международных олимпиадах и тестировании школьников PISA.

По данным аналитиков, москвичи отмечают, что "в целом за последние три года город стал лучше в качестве места для жизни". При этом в Москве наибольшая доля граждан, ответивших отрицательно на вопрос о том, чувствуют ли они одиночество, что является важным показателем социального здоровья.

Новые тренды

В рамках исследования также было выявлено несколько трендов, единых для всех городов и обусловленных пандемией. "Так, из-за роста проникновения онлайн-торговли и безналичных платежей наметились позитивные изменения по категории "потребление товаров и услуг", улучшились показатели загрязнения воздуха, и снизился уровень преступности. При этом снижение показателей было отмечено в категориях "общественные пространства", "развлечения", "отношения между жителями" и "возможность влиять на происходящее", - отмечают аналитики.

Всего в исследовании рассматриваются 27 ключевых потребностей, возникающих в шести социальных ролях жителя города: потребитель, работник, индивид и член семьи, член социума, предприниматель и гражданин. По мнению авторов исследования, рейтинг позволяет понять, куда городу направлять ресурсы, чтобы стать лучше для своих жителей.