Юбилейный 10-й Московский урбанистический форум пройдет 1-4 июля в гибридном формате

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум стартует в столице 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"С 1 по 4 июля в "Зарядье" пройдет "Московский урбанистический форум - 2021". Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что все мероприятия можно посмотреть бесплатно по предварительной регистрации. Доступ в концертный зал "Зарядье", где состоится деловая программа и выставка, будет осуществляться при обязательном ПЦР-тестировании спикеров, участников и журналистов. В залах будет контролироваться соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. При этом QR-коды, которые вводят для посещения в Москве массовых мероприятий, использовать не планируется.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире MUF 2021 пройдет в гибридном формате, предусматривающем традиционное офлайн-участие российских и иностранных спикеров и онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира. Возможность офлайн-участия в мероприятии будет также ограничена. Однако все желающие смогут присоединиться к форуму на сайте mosurbanforum.ru и задать вопросы спикерам с помощью интерактивной онлайн-платформы, которая была разработана специально для форума 2021 года", - подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что доступ к платформе откроется 1 июля с началом мероприятий.

MUF-спикеры и программа

"В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста", - сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Панельные дискуссии и круглые столы, международные диалоги и ключевые выступления спикеров пройдут 1 и 2 июля. Первый день форума "Города-суперзвезды. Уроки трансформации" будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, и исследованию концепции звездности, освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет. Второй день "Новые перспективы. Взгляд в будущее" будет посвящен обсуждению и прогнозированию новых вызовов, презентации передовых городских проектов будущего, развитию международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов.

Также в рамках MUF 2021 состоится Второй Международный конгресс Urban Health, посвященный проблематике городского здоровья. Кроме того, на площадке форума в парке "Зарядье" будет открыта фотовыставка, посвященная международному конкурсу для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, который организовало и провело агентство ТАСС, выступающее инфопартнером мероприятия. На ней будет представлено более 100 фотографий на тему борьбы с коронавирусом, среди которых работы победителей и финалистов конкурса.