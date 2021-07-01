В Москве ограничили передвижение грузовиков массой свыше 3,5 тонн по МКАД

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новая система пропусков для транзитных грузовиков свыше 3,5 тонн начала действовать в Москве. В соответствии с новыми правилами, такие большегрузы не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А-107 и А-108, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Пропуск в зону МКАД можно будет получить, если конечный адрес находится на территории, прилегающей к внешней стороне МКАД. Также до 1 января 2022 года владельцам грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн и легче 12 тонн можно будет получить пропуск в зону МКАД по сокращенному пакету документов. Для оформления пропуска не нужно предоставлять паспорт транспортного средства. Пропуск необходимо оформить на сайте mos.ru, услуга является бесплатной. Право на получение пропуска предоставлено и самозанятым.

"Заявитель может установить срок начала действия разового пропуска за день до того, как его получит, - это подойдет срочным курьерским службам. Для получения пропуска для иностранцами действует упрощенный пакет документов, а также есть возможность оформлять годовой пропуск", - уточнили в пресс-службе.

Так, с 1 июля необходимо оформить только пропуск. При этом до 1 января 2022 года предоставлять в Единую региональную информационно-навигационную систему Москвы сведения о движении грузовиков в зонах ограничения необязательно. Это правило в обязательном порядке начинает действовать с 1 января 2022 года.