В Москве 1 июля станет доступен сервис для подачи сведений о вакцинации работников

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сервис для предоставления данных о вакцинации работников в Москве станет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля. Об этом сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно указу мэра Москвы, с 1 по 15 июля организациям, индивидуальным предпринимателям нужно предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте mos.ru сведения по установленной форме. "Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины", - подчеркнули в оперштабе.

16 июня постановлением главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой были определены группы работников, подлежащие обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. К этим категориям отнесены предприятия торговли, услуг, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, кинотеатры, концертные залы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта и др. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

"В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник Лайт". Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа", - прокомментировала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5-4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, "и часть из них уже наверняка вакцинированы".

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 119 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".