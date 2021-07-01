Эксперты ВШЭ обозначили 10 вызовов для Москвы до 2030 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Помощь стартапам, создание условий для подразделений исследования и разработки (R&D) крупных компаний, поддержка программ мобильности российских исследователей и другие задачи предстоит решить властям Москвы для развития инновационной привлекательности города. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского института Высшая школа экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) в ходе исследования, которое есть в распоряжении ТАСС.

Специалисты рассмотрели 36 глобальных центров, в том числе крупные города США, Европы, Китая, на основе 120 показателей, характеризующих развитие технологий, институциональной среды, креативных индустрий и инфраструктуры, обозначили вызовы для столицы до 2030 года и предложили меры по их преодолению - всего 48 рекомендаций - в докладе "Инновационная Москва: стратегические вызовы и тактические ответы", который будет представлен на Московском урбанистическом форуме.

"Москва уверенно входит в топ-10 глобальных городов, привлекающих инноваторов. Однако в мире обостряется конкуренция за технологические и креативные таланты: традиционным лидерам Запада бросают вызов растущие мегаполисы Азии и Латинской Америки. Сохранит ли столица позиции и статус мирового инновационного центра, будет зависеть от того, насколько успешно сможет парировать ключевые стратегические вызовы ближайшего десятилетия", - отметил руководитель исследования, директор Центра "Российская кластерная обсерватория" ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

По его словам, в частности, речь идет о росте компаний-"единорогов", то есть особо успешных и влиятельных стартапов, наращивании объемов предложения венчурного капитала, становлении Москвы центром креативных индустрий, цифровых технологий и научных разработок транснациональных корпораций.

Поддержка компаний

Как отмечают эксперты, Москва - один из глобальных лидеров по числу стартапов - более 1,5 тыс., но среди них нет "единорогов". К данной категории они относят стартапы, которые появились не более 10 лет назад, достигли оценочной стоимости в 1 млрд долларов, остаются не менее чем на 25% в собственности своих создателей и еще не осуществляли процедуру первичного размещения акций на бирже. В Москве, по данным исследования, такие отсутствуют.

Специалисты предлагают решить задачу путем развития единой информационной платформы - интерактивной базы данных об участниках венчурного рынка Москвы. Также в числе рекомендаций хантинг стартапов из других стран для технологических запросов организаций города, создание профессионального сообщества руководителей быстрорастущих стартапов и ключевых игроков венчурной индустрии и другие меры.

Авторы исследования отмечают, что спрос московских стартапов на венчурные инвестиции превышает предложение. "При сравнительно большом числе стартапов Москва уступает многим глобальным центрам инновационной привлекательности по таким показателям, как численность бизнес-ангелов (30-е место), объем венчурных инвестиций (25-е) и число фондов поддержки инновационной деятельности (18-е)", - отмечается в докладе. По мнению экспертов, в связи с этим в Москве следует уделить внимание содействию привлечению средств физических лиц на венчурный рынок, запуску маркетплейса организаций - венчурных инвесторов, оказывающих услуги населению, а также масштабировать программу "Венчурная академия" на базе Московского инновационного кластера.

Кроме того, по данным исследования, в Москве локализованы представительства крупнейших компаний - 424, но на 10 представительств этих компаний приходится 1.2 R&D подразделения, тогда как по всем городам рейтинга этот показатель равен 1.6, а у топ-10 - 2.2. Специалисты предлагают заняться, в том числе, введением режима "зеленого коридора" для международных корпораций, желающих разместить свои R&D-подразделения в Москве, привлечением R&D-подразделений международных корпораций в особые экономические зоны, запустить программы целевой подготовки специалистов по запросам таких подразделений и другие.

Наука и образование

По данным экспертов, Москва лидирует в развитии цифровой инфраструктуры, занимая первое место по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi - более 36 тыс., но в патентном профиле города цифровые технологии малозаметны: город находится на 20-м место по числу патентных заявок в этой области. Эксперты предлагают обратить внимание на организационную и информационную поддержку разработчиков по вопросам защиты и использования интеллектуальной собственности после получения правовой охраны за рубежом, популяризацию действующих мер патентной поддержки и другие меры.

"Московские университеты известны в мире, но пока не пользуются должной популярностью среди ведущих мировых исследователей. В российской столице расположены 15 ведущих университетов (5-е место), входящих в рейтинги QS, THE и ARWU, но с ними аффилированы лишь пять из более чем 6 тыс. высокоцитируемых исследователей по версии Web of Science (32-е место)", - отмечают специалисты. По их мнению, необходимо привлекать зарубежных исследователей с высокой цитируемостью, поддерживать программы мобильности российских исследователей при условии их возвращения в московские научные и образовательные организации и запустить программу публичных научных экспериментов на площадках города.

Эксперты также отмечают, что в московской науке доминируют естественно-научные направления - 54,5% от общего числа публикаций города, а новые области представлены недостаточно. "Доля публикаций московских авторов в области искусственного интеллекта составляет 1,2% (25-е место). <...> Москва по-прежнему занимает последнее место среди городов выборки по доле медицины в научных публикациях - 7,1%", - уточняется в исследовании.

Среди предложений - создание кампусов для новых исследовательских консорциумов в растущих областях науки с участием зарубежных партнеров, учреждение на базе Международного медицинского кластера общероссийского центра по изучению, апробации, и масштабированию мировых практик в сфере здравоохранения, расширение сети медицинских технопарков и другие.

Креативный сектор и экосреда

Москва входит в топ-10 мировых городов по развитию креативных индустрий, но все же отстает от лидеров, значится в исследовании. Помочь в этом вопросе, по мнению экспертов, могут, в частности, разработка стратегии опережающего развития "Креативная пятилетка", развитие института креативной дипломатии для продвижения брендов, расширение спектра образовательных программ московских вузов и создание новых центров развития креативных индустрий в периферийных районах Москвы.

"Креативный сектор Москвы обладает высоким потенциалом, но развит неравномерно. Москва занимает 3-е место по уровню развития рекламной и PR-индустрии, 10-е - по уровню развитию игровой индустрии, но только 20-е и 22-е по индустриям кино и моды", - отмечают исследователи. Они предлагают уделить внимание запуску акселерационных программ для креативных индустрий, проведению конкурса на лучший междисциплинарный проект в этой сфере, а также учредить форум "Инновационные технологии для креативных индустрий и культурного сектора".

Также среди вызовов эксперты назвали усиление безопасности городе, заметив, что этому помогут поддержка стартапов по инновационным решения для дорожного движения и снижения криминогенной обстановки. Кроме того, они отметили необходимость развития экосреды, поскольку ее состояние важно для инноваторов - столица находится в третьей десятке городов по ее качеству. По мнению специалистов, в частности, здесь нужно поддержать стартапы, реализующие инновационные экорешения, а также создать Moscow Ecotech Cluster - межотраслевую платформу по внедрению экотехнологий, объединяющей органы власти, институты развития, научные и образовательные организации, компании и горожан.