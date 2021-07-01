Работы финалистов фотоконкурса о борьбе с пандемией представят на урбанфоруме в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фотографии победителей и финалистов международного фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID на тему борьбы с пандемией коронавируса представят на Moscow Urban Forum 2021 в столичном парке "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе форума.

"С 1 по 4 июля 2021 года на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" при поддержке Департамента СМИ и рекламы Москвы будет открыта фотовыставка, посвященная международному конкурсу для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, который организовало и провело агентство ТАСС. На ней будет представлено более 100 фотографий, среди которых работы победителей и финалистов конкурса. Так, посетители MUF 2021 увидят снимки обладателя Гран-при Брайса Лоренцо Куто (агентство EFE, Испания), победившего в категории "Лучшая фотография" Ильи Питалева (МИА "Россия сегодня", Sputnik), ставшего лучшим в категории "Лучшая серия фотографий" Адама Грея (агентство South West News Service, Великобритания), а также работы других авторов из таких СМИ, как Reuters, Associated Press, Xinhua, DPA, AFP, Anadolu, Yonhap, EPA, Kyodo News и др.", - сообщили в пресс-службе.

Итоги международного фотоконкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID были подведены 11 марта 2021 года - в годовщину объявления ВОЗ пандемии COVID-19. На конкурс было прислано около 4 тыс. снимков от фотожурналистов из крупнейших мировых СМИ из 84 стран. Фотографии оценивало профессиональное жюри, в которое вошли представители ведущих мировых СМИ: Associated Press (США), Reuters (Великобритания), AFP (Франция), Xinhua (Китай), Kyodo News (Япония), ТАСС (Россия), ANSA (Италия), PA Media (Великобритания), NOOR (Нидерланды), Yonhap (Южная Корея), Anadolu (Турция).

"Конкурс был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии. Все снимки были представлены членам жюри анонимно, что позволило сделать голосование максимально беспристрастным", - отметили в пресс-службе.

Идея проведения конкурса была впервые озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время эксклюзивного интервью ТАСС в апреле 2020 года. Отвечая на вопрос о том, какая фотография могла бы стать символом победы над коронавирусом, Лавров предложил ТАСС запатентовать эту идею и реализовать ее в формате конкурса. Конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID был реализован при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который по поручению президента Российской Федерации финансирует производство и занимается продвижением вакцины "Спутник V" за рубежом.

"Сегодня люди имеют возможность увидеть лучшие фотографии, которые прислали авторы более чем из 80 стран. Борьба с пандемией коронавируса не прекращается по всему миру, и очень важно и дальше показывать всем, насколько это страшная и опасная болезнь. Снимки опустевших улиц городов, фото из красных зон больниц, из лабораторий, где производят вакцины, кадры взаимной поддержки людей в самые трудные и тяжелые минуты жизни, - фотографы, рискуя своим здоровьем, фиксировали все основные моменты распространения эпидемии, и эта работа не может и не должна остаться незамеченной. Эти фото - наглядное доказательство того, как хрупок и уязвим наш мир", - отметил председатель жюри конкурса, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, чьи слова приводит пресс-служба.