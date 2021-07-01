Более 15 человек стали победителями конкурса экскурсионных маршрутов "Покажи Москву"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Итоги конкурса экскурсионных маршрутов "Покажи Москву" подвели в столице. Победителями стали 17 горожан, об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

"Победителями экскурсионного конкурса "Покажи Москву!", организованного столичным комитетом по туризму, стали 17 горожан. 12 лауреатов определило экспертное жюри, еще пятерых - участники проекта "Активный гражданин". Церемония награждения прошла 30 июня в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, москвичи прислали более 300 заявок на участие в конкурсе. "Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут - пеший или велосипедный, знакомящий с историей определенного района или раскрывающий одну из значимых для города тем. Лучшие из сотен экскурсий выбрали специалисты и сами жители", - сказала Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Среди маршрутов-победителей по версии жюри - "Велопрогулка по самому зеленому округу Москвы", рассказывающая об истории Зеленограда. За время путешествия можно узнать, почему Зеленоград стал уникальным и образцово-показательным городом, открытым для иностранных гостей самого высокого ранга.

Еще один маршрут-победитель - "Заправлены в планшеты космические карты!" - познакомит с историей жизни основателя практической космонавтики, создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева. Он включает в себя осмотр скульптур и монумента "Покорителям космоса" на аллее Космонавтов, а также охватывает многочисленные топонимы района Останкино, связанные с космической тематикой.

"Самая юная участница конкурса, которой всего 13 лет, покорила жюри маршрутом "Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?". Ее прогулка предполагает посещение исторических зданий, изображенных на обертках конфет "Замоскворечье" фабрики "Рот Фронт": Третьяковской галереи, храма Святого Николая на Берсеневке, колокольни храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и храма Григория Неокесарийского на Большой Полянке", - говорится в сообщении.

О конкурсе

Общегородской конкурс "Покажи Москву!" начался 19 февраля 2021 года и был приурочен к празднованию Всемирного дня гида. Предложить авторский маршрут по столице мог любой желающий - от профессиональных гидов до любителей. Для этого в период до 9 марта нужно было оставить заявку на специальном сайте. При оценке присланных на конкурс идей учитывались оригинальность, новизна и удобство маршрута с точки зрения передвижения.

Предложения участников оценивали представители городского комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, программы мэра Москвы "Мой район", Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также один из победителей конкурса прошлого года - экскурсовод Андрей Леднев.