Половину существующих станций метро в Москве построили за последние 10 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Половина действующих путей и станций Московского метрополитена была построена за последние несколько лет. Об этом сообщил в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума мэр столицы Сергей Собянин.

"За последние годы мы построили половину метро от того, что были построены за всю историю развития Москвы. И никаких сомнений практически нет, что мы и оставшуюся часть [планов по строительству] воплотим в жизнь", - сказал Собянин.

Со дня вступления Собянина на пост мэра Москвы 21 октября 2020 года исполнилось 10 лет. Программа по удвоению протяженности линий метро, принятая в столице в 2011 году, реализуется активными темпами: за 10 лет введено 123,6 км новых линий, 178,5 км - с учетом запуска Московского центрального кольца (МЦК). А если учитывать два первых маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), которые фактически выступают в качестве новых наземных линий, то система метрополитена выросла более чем на 300 км. За эти годы было остроено 59 новых станций, а вместе с МЦК - 90.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.