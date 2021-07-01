Стеклянный переход длиной около 55 м построят над проспектом Мира в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пешеходный переход длиной около 55 м возведут через проспект Мира в районе станции метро "Ростокино" в Москве. Проект выполнят с активным использованием витражного остекления, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Пешеходный переход построят в районе проспекта Мира, д. 202А - 220А, стр.4. Павильон выполнят в светлых тонах, с использованием светопрозрачных вставок. Его появление обеспечит транзит пассажиров через проспект Мира, а кроме того, позволит связать территории района Ростокино с пассажирскими платформами Московского центрального кольца", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Переход также позволит связать территорию района с остановочным пунктом "Ростокино" (ранее "Северянин") Московской железной дороги.

Высота конструкций составит порядка 3 м, его общая площадь составит почти 500 кв. м. Все строение будет доступно для маломобильных граждан. Подходы к переходу будут дополнительно благоустроены - здесь организуют тротуары и высадят деревья и кустарники. Проектировщиком сооружения является АО "Мосжелдорпроект".