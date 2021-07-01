В Москве выпустили "Тройку" с дизайном от Покраса Лампаса и "ЛизаАлерт"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лимитированная карта "Тройка" с дизайном известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса появилась в кассах московского метрополитена. Изображение на лицевой стороне транспортной карты повторяет арт-объект на стене здания на Большой Якиманке - мурал с именами пропавших детей, сообщил журналистам координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

"За 10 лет к нам поступило более 23 тыс. заявок на поиск детей. Граффити Покраса Лампаса и лимитированная карта "Тройка" - способ напомнить обществу об острой проблеме детских пропаж. Мы добились того, что в общественном транспорте Москвы стали появляться ориентировки на пропавших людей. Все это - первые и правильные шаги для создания эффективной системы оперативного информирования, которая поможет ускорить поиски потерявшихся в городе", - отметил Олег Леонов.

Тираж уникальной "Тройки" - 15 тыс. экземпляров, приобрести ее можно на станциях кольцевой линии московского метро.

По данным МВД, за год в России пропадает 180 тыс. человек. Глобальное информирование об этой проблеме, просветительская деятельность и неравнодушие помогут спасти тысячи жизней, считает координатор отряда.

"Карта "Тройка" с телефоном горячей линии "ЛизаАлерт" в кармане или в бумажнике - повод напомнить себе о повседневной осторожности и необходимости беречь близких людей", - подчеркнул координатор.

Оставить заявку на поиск пропавшего человека можно, позвонив на круглосуточную горячую линию отряда "ЛизаАлерт" - 8 (800) 700-54-52.