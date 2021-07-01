В Москве за пять месяцев произошло более 270 ДТП с участием мотоциклистов и велосипедистов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 270 ДТП произошло в Москве за пять месяцев этого года с участием мотоциклистов и велосипедистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За пять месяцев текущего года на территории столицы зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, 118 - с участием велосипедистов. Вместе с тем в последнее время увеличилось количество поступающих в адрес управления ГИБДД Москвы обращений граждан с жалобами на лиц, использующих пешеходные зоны для передвижения на велосипедах и электросамокатах, игнорируя предоставленную пешеходам приоритетность в движении, а также перемещаясь по проезжей части с нарушением правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что Госавтоинспекцией столицы принято решение провести городское профилактическое мероприятие, связанное с повышением уровня безопасности среди мотоциклистов, велосипедистов и пользователей электросамокатов, которое завершится 8 июля.