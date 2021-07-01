В Москве закрыли 145 кальянных с момента введения ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты закрыли 145 кальянных в Москве с момента начала действия ограничений, введенных в городе из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице в четверг.

В соответствии с указом мэра от 25 марта 2020 года, в Москве был введен запрет на курение кальянов в барах и кафе.

"Во всех случаях нарушения санитарно-эпидемиологических требований в отношении виновных лиц были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, составлены протоколы о временном запрете деятельности, и кальянные были опечатаны. За период действия в Москве ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, управлением Роспотребнадзора по Москве за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность 145 кальянных, в том числе с 1 января 2021 года - 85 кальянных. Больше всего кальянных закрыто в Центральном административном округе - 30, в Южном административном округе - 20, на территории Новой Москвы - 19, в Западном административном округе - 14, в Восточном административном округе - 12", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в заведениях для курения кальянов использовались многоразовые мундштуки и не проводилась дезинфекция после каждого клиента. На местах также не соблюдали социальную дистанцию, а на полу не было соответствующей разметки. Кроме того, в заведениях не проводилась дезинфекция и не было запасов средств индивидуальной защиты.

"За нарушение санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг курения кальяна предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ в отношении индивидуальных предпринимателей в виде штрафа до 150 тыс. рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток; в отношении юридических лиц - в виде штрафа до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - напомнили в управлении.

Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению необходимых противоэпидемических мероприятий продолжаются. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.