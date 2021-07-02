Синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жара до 28 - 32 градусов придет в Москву в среду. Температура будет выше нормы на пять - семь градусов, но повторения июньской экстремальной жары не ожидается, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К середине следующей недели мы выходим на штурм 30-градусной высоты. В среду уже будет 28-30 градусов, в четверг - 29-31 градус, в пятницу - 30-32 градуса. Это будет такое настоящее лето с превышением температурного фона на пять - семь градусов", - рассказал он.

Однако, по словам Тишковца, эта жара не будет такой экстремальной и интенсивной как та, с которой столкнулись москвичи в июне.

"Это не будет повторение той жары, которая была у нас накануне, которая ознаменовалась пятью рекордами [по теплу] за месяц. Здесь, во-первых, антициклон скандинавский, он всегда чуть-чуть более прохладный. Он как раз будет обеспечивать сдерживающий фактор, как северо-восточная тяга ветров. Такой освежающий фактор. Жара не будет наступать так интенсивно, как это было недавно", - пояснил метеоролог.

Тишковец отметил, что москвичей также ждет большое количество солнечных дней - в два-три раза больше, чем обычно.

По словам синоптика, в пятницу в Москве прогнозируется 20-25 градусов тепла, в субботу - 21-26 градусов тепла, в воскресенье и понедельник - 25-27 градусов тепла, во вторник - 27-29 градусов тепла.