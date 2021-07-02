Выручка кафе без летних веранд в Москве сократилась на 95,7%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Оборот ресторанов без летних веранд 30 июня упал на 95,7%. Об этом сообщается в исследовании оператора фискальных данных OFD.RU среди чеков точек общественного питания в период c 25 июня по 30 июня 2021 года.

Согласно аналитике, 30 июня выручка точек общественного питания без летних веранд в Москве после введения QR-кодов сократилась на 95,7% по сравнению с 25 июня 2021 года. Это рекордное падение, сравнить которое можно только с периодом локдауна в Москве в 2020 году.

К примеру, 29 июня выручка анализируемых точек общепита упала на 68% по сравнению с 25 июня, а 28 июня падение выручки составило 23,9%. Аналитики компании считают, что в случае сохранения режима QR-кодов более чем на две - три недели многие рестораны начнут приостанавливать операционную деятельность во избежание убытков.