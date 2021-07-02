В Москве появятся новые площадки для выгула собак

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новые современные площадки для выгула собак появятся в Москве до конца года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Четыре принципиально новые площадки для выгула собак появятся до конца года в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах столицы. Насколько востребованными будут такие места, выясняли эксперты, встречаясь с жителями", - говорится в сообщении.

Площадки построят по пилотному проекту программы "Мой район". Он стал итогом исследования о том, какими москвичи хотят видеть места для выгула. Эксперты выяснили, что в столице находится около 700 площадок для миллиона домашних собак, но не все они востребованы. Причин этого несколько: территории либо находятся в плохом состоянии, либо расположены слишком далеко от дома.

"Какое оборудование планируют установить на новых площадках, можно посмотреть на онлайн-выставке "Город: детали" в разделе "Животные". Там представлена идеальная зона для выгула собак - с тренажерами, качелями, полосой препятствий. К примеру, один из снарядов - "Беговое колесо" - поможет подготовить собаку к соревнованиям и улучшить ее физическую форму", - говорится в сообщении.